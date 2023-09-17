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    • Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Локомотивом»

    Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Локомотивом»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал комментарий после победы над «Локомотивом».

    – Какие впечатления по сегодняшнему матчу?

    – Была тяжелая игра. «Локо» – один из больших клубов. Было тяжело в начале матча, но потом удалось забить и все получилось.

    – В исполнении «Оренбурга» был хороший футбол. Какие у вас цели на сезон после удачного выступления в прошлом году?

    – У нас тяжелая ситуация была в команде, была задача выйти из плохого положения. После того, как выйдем из этой ситуации, будем стараться занять как можно более высокое место.

    • Оренбуржцы при Деограсии провели четыре матча, в которых ни разу не проиграли.
    • Клуб поднялся на 11-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2023 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19348

      paracetamol 32 минуты назад

      Классный тренер оказался. Надо поучиться у руководства клуба находить классных тренеров!

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