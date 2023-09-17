Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал комментарий после победы над «Локомотивом».

– Какие впечатления по сегодняшнему матчу?

– Была тяжелая игра. «Локо» – один из больших клубов. Было тяжело в начале матча, но потом удалось забить и все получилось.

– В исполнении «Оренбурга» был хороший футбол. Какие у вас цели на сезон после удачного выступления в прошлом году?

– У нас тяжелая ситуация была в команде, была задача выйти из плохого положения. После того, как выйдем из этой ситуации, будем стараться занять как можно более высокое место.