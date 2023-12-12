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    • Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

    Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

    Александр Мостовой ответил на приглашение пройти стажировку в «Оренбурге».

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия готов принять экс-спартаковца.

    «Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко.

    Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

    Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал Мостовой.

    • 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18235

      Garrincha58 25 минут назад

      умник блин самоуверенный самому уже 55 и он собрался стать тренером может тебе лучше в ДЮСШ мальчишек тренировать скажем пацанов Аршавинских

      0
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      Рейтинг: +1506

      Krics 1 час назад

      Было у отца три сына ,два умных и футболист,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +5767

      Ziklop 1 час назад

      для Мостового идеальный вариант, часть выпендронов Мостового, испанец бы не понял и пропустит мимо.

      0
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