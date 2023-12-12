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  • Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

12 декабря 2023, 15:34
7

Александр Мостовой ответил на приглашение пройти стажировку в «Оренбурге».

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия готов принять экс-спартаковца.

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко.

Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал Мостовой.

  • 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
  • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
  • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Деограсия Давид Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Ziklop
1702387346
для Мостового идеальный вариант, часть выпендронов Мостового, испанец бы не понял и пропустит мимо.
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Krics
1702388420
Было у отца три сына ,два умных и футболист,ихмо.
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Garrincha58
1702391020
умник блин самоуверенный самому уже 55 и он собрался стать тренером может тебе лучше в ДЮСШ мальчишек тренировать скажем пацанов Аршавинских
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neim
1702398802
А что, в Динамо уже прокатили ? Саня немного попутал, это он собирается на стажировку, а не Деограсия. Напомните ему там ))).
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Stanislav-Tsoi-google
1702399327
Совсем потерял связь с реальностью... Кошмар!
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Александр.Т.
1702400872
Он ду ра чок или им так сильно прикидывается?
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