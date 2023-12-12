Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Александр Мостовой ответил на приглашение пройти стажировку в «Оренбурге».

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия готов принять экс-спартаковца.

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко.

Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал Мостовой.