Мостовой – о стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Александр Мостовой ответил на приглашение пройти стажировку в «Оренбурге».
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия готов принять экс-спартаковца.
«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко.
Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.
Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал Мостовой.
- 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
Источник: Sport24