Деограсия согласился принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия вспомнил четырех российских игроков, которые выступали в чемпионате Испании.
– Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?
– Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.
– Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге», согласитесь?
– Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов.
- 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»