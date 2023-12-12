Деограсия согласился принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия вспомнил четырех российских игроков, которые выступали в чемпионате Испании.

– Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

– Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

– Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге», согласитесь?

– Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов.