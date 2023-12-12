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    Деограсия согласился принять Мостового на стажировку

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия вспомнил четырех российских игроков, которые выступали в чемпионате Испании.

    – Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

    – Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

    Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге», согласитесь?

    – Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов.

    • 55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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