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    Карпин получил штраф за восьмое нарушение в сезоне

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    «По итогам матча «Оренбург» – «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 17 очков в 14 матчах.
    • «Оренбург» находится на 13-й позиции с 13 очками после 14 встреч.

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    Источник: ТАСС

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    09.11.2023 16:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 19 часов назад

      Отрезать большой палец на правой ноге, вот это я понимаю.
      Потом кастрация будет, если что. Ни за что не выйдет за зону!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +336

      ЗаЖиМ > Питерский князь 17 часов назад

      Себе пальцы отрежь, чтоб не печатать хрень.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > ЗаЖиМ 17 часов назад

      не сердись на неё Княгиня замучина помойными всем надо дать, так что ее можно понят, она не по злости, по дури своей

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