Карпин получил штраф за восьмое нарушение в сезоне

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«По итогам матча «Оренбург» – «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.