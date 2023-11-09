Карпин получил штраф за восьмое нарушение в сезоне

Отрезать большой палец на правой ноге, вот это я понимаю.
Потом кастрация будет, если что. Ни за что не выйдет за зону!
:)))
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».
«По итогам матча «Оренбург» – «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 17 очков в 14 матчах.
- «Оренбург» находится на 13-й позиции с 13 очками после 14 встреч.