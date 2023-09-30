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    Тренер «Оренбурга» оценил победу над «Зенитом»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги выигранного матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

    • Петербуржцы забили на 2-й минуте, но пропустили трижды до конца 1-го тайма.
    • «Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».

    – В первую очередь хотел бы сказать спасибо игрокам. И тем, кто играет, и тем, кто не играет. Они очень хорошо работают на тренировках, видно результат в играх. Еще бы хотел сказать спасибо болельщикам.

    Что касается пропущенного гола, да, немного пришлось поменять планы, но мы делали нашу работу. Команда играла узко, старались убегать в контратаки. Футболисты – молодцы, я очень рад.

    – Что происходило в перерыве?

    – Мы поговорили с игроками, я сказал, что будут важны первые 15 минут. Важно было контролировать мяч, играть спокойно.

    «Зенит» очень хорошо играет с мячом, этот момент был очень важен. Затем было важно играть в наш футбол, и у нас всe получилось.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1600

      Taps 1 час назад

      Как обычно, зазнались и зажрались ...

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