Тренер «Оренбурга» оценил победу над «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги выигранного матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

Петербуржцы забили на 2-й минуте, но пропустили трижды до конца 1-го тайма.

«Оренбург» впервые в своей истории победил «Зенит».

– В первую очередь хотел бы сказать спасибо игрокам. И тем, кто играет, и тем, кто не играет. Они очень хорошо работают на тренировках, видно результат в играх. Еще бы хотел сказать спасибо болельщикам.

Что касается пропущенного гола, да, немного пришлось поменять планы, но мы делали нашу работу. Команда играла узко, старались убегать в контратаки. Футболисты – молодцы, я очень рад.

– Что происходило в перерыве?

– Мы поговорили с игроками, я сказал, что будут важны первые 15 минут. Важно было контролировать мяч, играть спокойно.

«Зенит» очень хорошо играет с мячом, этот момент был очень важен. Затем было важно играть в наш футбол, и у нас всe получилось.