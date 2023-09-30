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    • ⚡️ РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд

    ⚡️ РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд

    «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Оренбурга» в 10-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев поля.

    Петербуржцы быстро открыли счет усилиями Густаво Мантуана, на что оренбуржцы ответили тремя голами еще до перерыва – отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

    «Зенит» проиграл второй матч подряд в РПЛ – неделю назад дома уступили «Локомотиву» (1:2).

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Мантуан, 2; 1:1 – Воробьев, 7; 2:1 – Перес, 25; 3:1 – Мансилья, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии115
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      Рейтинг: +9117

      GoLenaStop 5 минут назад

      Оренбург - браво! Неожиданно ...
      Да, родной газон помог, но скрытое мастерство игроков и желание выиграть было сильнее авторитета Зени.
      Вратарь Николай - лучший в матче.
      Удачи командам!
      С уважением

      0
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      Рейтинг: +772

      vla4839 36 минут назад

      Одна из мер, которая поможет Зениту- убрать из состава Клаудиньо. Он тормозит игру и редко, когда отдаёт правильные и своевременные передачи . Его техника не играет на победу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20062

      ilichkadr > vla4839 25 минут назад

      Клаудиньо исполняет не свойственную ему роль. Играет не на острие атаки, как было раньше, а под Венделом. Плохой с него дирижёр.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ПалкоВводецъ (returned) 46 минут назад

      По щам знатно получил Зенит, хоть и тотально доминировал. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      Айболид 59 минут назад

      ФК Оренбург - молодцы ! Мои искренние поздравления !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      Айболид 1 час назад

      Сегодня праздник у "девчат" , у хрукающих сучек ....

      4
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      Рейтинг: +550

      Romeo 123 1 час назад

      Просто семак устал , пора...

      1
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      Рейтинг: +6518

      ySS 1 час назад

      Один из лучших матчей подопечных Семака. Больше 30 ударов по воротам, половина в створ! Судья, конечно, был отвратителен, ни красной, ни пенальти сопернику.
      Оренбург провел не лучшую игру. Нельзя давать столько бить по своим воротам.
      А если серьёзно, оренбургских с победой!)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10082

      САДЫЧОК 1 час назад

      Семак , Круговой, Изидор никакущие !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      balam 1 час назад

      вся Россия болеет за зенит,но большая половина против.пипец.праздник какой то

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      Symbol > balam 48 минут назад

      Поистине "народная" команда) Проиграли, вся страна радуется =)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      RedMaksim97 > balam 41 минуту назад

      С чего ты взял, что вся Россия? Откуда такие точные данные?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5550

      Эном айс 1 час назад

      Не, ну соль на раны тоже приятна...
      Нам забьют сколько смогут, а мы просто забьём на всё.

      6
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