⚡️ РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд

«Зенит» потерпел гостевое поражение от «Оренбурга» в 10-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев поля.

Петербуржцы быстро открыли счет усилиями Густаво Мантуана, на что оренбуржцы ответили тремя голами еще до перерыва – отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

«Зенит» проиграл второй матч подряд в РПЛ – неделю назад дома уступили «Локомотиву» (1:2).

Россия. РПЛ. 10-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Мантуан, 2; 1:1 – Воробьев, 7; 2:1 – Перес, 25; 3:1 – Мансилья, 36.

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