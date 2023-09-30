Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд

⚡️ РПЛ. «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3), потерпев второе поражение подряд

30 сентября 2023, 13:57
126

«Зенит» потерпел гостевое поражение от «Оренбурга» в 10-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:1 в пользу хозяев поля.

Петербуржцы быстро открыли счет усилиями Густаво Мантуана, на что оренбуржцы ответили тремя голами еще до перерыва – отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

«Зенит» проиграл второй матч подряд в РПЛ – неделю назад дома уступили «Локомотиву» (1:2).

Россия. РПЛ. 10-й тур

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Мантуан, 2; 1:1 – Воробьев, 7; 2:1 – Перес, 25; 3:1 – Мансилья, 36.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга» 4
В «Оренбурге» рассказали о премиальных для игроков за победу над «Зенитом» 2
Директор «Оренбурга» одним словом охарактеризовал победу над «Зенитом»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Комментарии (126)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1696071596
газсрем поставили раком и надрали
Ответить
PAREVG.
1696071650
С победой Оренбург!!!!!!!!!!!!! Всю Россию порадовали!!!!!!!
Ответить
anatolich72
1696075339
Непорядок в миллеровском царстве, свой же фарм нагнули. ОРЕНБУРГ-РЕСПЕКТ! Судья когда понял, что бесполезно тянуть немытых стал нормально судить.
Ответить
docndoc
1696075349
Что-то с Зенитом не так.. Но это их дела, пусть сами и разбираются. А вот Оренбург - молодцы. И что мне бросилось в глаза: в конце матча, хоть и отбивались, но время не тянули, совсем..
Ответить
ScarlettOgusania
1696075619
ну шо, педикулёзные, вставил вам фарм по делу! Сироже сельдерей в Орен не довезли) страна гуляет, все на Никольскую!)))
Ответить
oyabun
1696076851
Матч не смотрел, но одобряю! ))
Ответить
Беспонтий
1696076915
..в саване шум и гам бежит вся фауна ненасытная и жопу раненного льва грызут счастливые парнокопытные
Ответить
Skull_Boy
1696077169
Заметили или нет, но когда СУДЕЙСТВО ЧЕСТНОЕ Зенит ничего не может на поле
Ответить
JTherry
1696077686
если на сайте бомбы у бом.жей горят жопы, то значит, всё идёт по плану, страна сегодня гульнёт за второй слив бом.жей за неделю..!!!) зато зарплату Барриосу до 5 лимонов подняли и "доморощенными" зулусами забили всю скамейку...))))
Ответить
Эном айс
1696079069
Не, ну соль на раны тоже приятна... Нам забьют сколько смогут, а мы просто забьём на всё.
Ответить
Главные новости
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Все новости
Все новости
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
18
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+