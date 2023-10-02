В «Оренбурге» рассказали о премиальных для игроков за победу над «Зенитом»

Либо врёт, либо жлобы.
Понятно, газпром не заплатит, могла бы область подкинуть, спонсоры
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над «Зенитом» (3:1) в 10-м туре РПЛ.
«Повышенных премиальных не было – обычные, в одинарном размере.
Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем – 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся – 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», – сказал Андреев.
- «Зенит» вел в счете.
- «Оренбург» впервые победил «Зенит».
- Команда идет в РПЛ 11-й.