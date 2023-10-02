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    • В «Оренбурге» рассказали о премиальных для игроков за победу над «Зенитом»

    В «Оренбурге» рассказали о премиальных для игроков за победу над «Зенитом»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над «Зенитом» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

    «Повышенных премиальных не было – обычные, в одинарном размере.

    Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем – 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся – 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», – сказал Андреев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.10.2023 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6549

      ySS 2 октября, 21:53

      Либо врёт, либо жлобы.
      Понятно, газпром не заплатит, могла бы область подкинуть, спонсоры

      0
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      Рейтинг: +184

      Купа Купыч 2 октября, 21:22

      Так их Зина и выплачивает.

      0
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