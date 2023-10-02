В «Оренбурге» рассказали о премиальных для игроков за победу над «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над «Зенитом» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Повышенных премиальных не было – обычные, в одинарном размере.

Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем – 4 октября матч на Кубок против «Сочи». Возвращаемся – 7 октября игра с «Балтикой». Выходные будут, когда будет пауза на матчи сборных. Для тех, кто не уедет в сборные», – сказал Андреев.