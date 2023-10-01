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    Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлением от матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (3:1).

    «Матч вышел неоднозначным, если сравнивать итоговый результат и ход игры. Встреча получилась богатой на события. В такой футбол играют в лучших чемпионатах Европы. Обе команды показали хороший футбол, но результат для «Зенита» стал настоящим провалом.

    «Оренбург» выполнил задачу максимум. В игре с действующими чемпионами даже одно очко можно считать успехом, а тут такая победа. Команда преобразилась по сравнению с провальной игрой в Нижнем Новгороде недельной давности. Решение Давида Деограсии усадить Михаила Сивакова на скамейку пошло оренбуржцам на пользу.

    На стороне хозяев было и синтетическое поле. Кто бы что ни говорил, но даже искусственный газон последнего поколения даeт определeнное преимущество «Оренбургу». К нему нужно привыкать.

    Хозяева сделали игру уже к перерыву. Во второй половине у ворот коллектива Сергея Семака не было ни одного по-настоящему опасного момента. Но по первым минутам нельзя было даже предположить, что игра получится именно такой. «Оренбург» вновь допустил ошибку в обороне, что позволило Густаво Мантуану забить.

    Можно было подумать, что для хозяев быстро всe закончилось, но не тут-то было. Они быстро отыгрались. Это оказалось для «Зенита» ударом, а второй мяч вообще стал настоящим шоком. Семак сидел растерянный на скамейке. При стандартах все игроки должны быть разобраны. Защитникам нужно плотно опекать соперников, а эти просто стоят. Комбинация наигранная! Сколько человек в тренерском штабе у «Зенита» сидят и готовятся к играм? Они должны всe это разбирать.

    Но не стоит уменьшать заслуги «Оренбурга». Команда быстро и качественно выходила из обороны в атаку. По этому аспекту она сейчас одна из лучших в лиге. Также коллектив Деограсии удачно выходил из-под прессинга, сразу организовывая собственные атаки. А самое главное – команда при потере мяча быстро возвращалась назад до самой последней минуты», – написал Бубнов.

    • У «Зенита» 2 поражения в РПЛ подряд.
    • Команда отстает от 1-го места на 7 очков.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Сочи».

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    Источник: Sportbox

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    01.10.2023 11:02
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 1 октября, 17:40

      Ну помогли Оренбургу, чтобы духом воспрянули.. Во втором круге, когда Зенит сделает рывок к очередному чемпионству, Оренбург отдаст должок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 1 октября, 13:47

      Причина напрашивается сама собой, оборона Зенита не выглядит сейчас такой надежной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 12:08

      Предматчевый прогноз оправдался,фаворит одержал победу.
      Всё что надо знать об том матче.

      2
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      Рейтинг: +1676

      rac531 1 октября, 11:55

      Основная причина поражений «Зенита» - это чудовищная эксплуатация легионеров. -
      За какие-то несчастные 9-11 миллионов долларов в год они вынуждены выходить на поле.
      И это в снег и холод, дождь и зной, В Оренбурге и Калининграде, Сочи и Грозном.
      И, когда в этих ужасающих условиях за победу платят жалкие два миллиона рублей, поневоле призадумаешься — стоит ли корячиться за такие гроши.
      Вот футболеры «Зенита» и объявили забастовку по-итальянски)
      МИЛЛЕР, ХОЧЕШЬ ПОБЕД — ПЛАТИ!

      4
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      Рейтинг: +954

      sined1951 > rac531 1 октября, 11:59

      Ерунду написал. Легионеры как раз были лучшими за исключение Алипа.

      3
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > sined1951 1 октября, 12:47

      Вы такой внимательный , офигеть !!!
      Ничего что там из "своих" только вратарь , да Круговой с Сергеевым ?
      Не мудрено , что лучшими легионеры были.

      1
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      Рейтинг: +1676

      rac531 > sined1951 1 октября, 13:38

      Латиносы - врожденные артисты)
      Вспомните, как Вендель, Мантуан и прочие корчатся на травке, изображая невероятную боль и муки от несуществующих ударов))))
      Так и здесь)
      Блестящие проходы, остроумные комбинации, мощные удары мимо ворот))))))
      Это прямое указание МИЛЛЕРУ - мы всё можем, но выигрывать за грошевые (по нашим понятиям) премиальные НЕ БУДЕМ!!!

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      Рейтинг: +1870

      Кронштадт65 > Алексей З 2 октября, 19:35

      Сутормин , Ерохин не катит

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 11:31

      В день " Веры , Надежды и Любви " ребята порадовали страну, сделали праздник .

      4
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      Рейтинг: +5902

      neim > Алексей З 1 октября, 15:47

      Надеюсь, сегодня в Самаре, праздник для страны продолжится победой южан !

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > neim 1 октября, 16:02

      Ты бы Лучше о Грозном подумал .

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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > Алексей З 1 октября, 16:08

      Ну ты написал, подумать. Если было бы чем думать, то глупости не писал бы.

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