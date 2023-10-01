Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлением от матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (3:1).

«Матч вышел неоднозначным, если сравнивать итоговый результат и ход игры. Встреча получилась богатой на события. В такой футбол играют в лучших чемпионатах Европы. Обе команды показали хороший футбол, но результат для «Зенита» стал настоящим провалом.

«Оренбург» выполнил задачу максимум. В игре с действующими чемпионами даже одно очко можно считать успехом, а тут такая победа. Команда преобразилась по сравнению с провальной игрой в Нижнем Новгороде недельной давности. Решение Давида Деограсии усадить Михаила Сивакова на скамейку пошло оренбуржцам на пользу.

На стороне хозяев было и синтетическое поле. Кто бы что ни говорил, но даже искусственный газон последнего поколения даeт определeнное преимущество «Оренбургу». К нему нужно привыкать.

Хозяева сделали игру уже к перерыву. Во второй половине у ворот коллектива Сергея Семака не было ни одного по-настоящему опасного момента. Но по первым минутам нельзя было даже предположить, что игра получится именно такой. «Оренбург» вновь допустил ошибку в обороне, что позволило Густаво Мантуану забить.

Можно было подумать, что для хозяев быстро всe закончилось, но не тут-то было. Они быстро отыгрались. Это оказалось для «Зенита» ударом, а второй мяч вообще стал настоящим шоком. Семак сидел растерянный на скамейке. При стандартах все игроки должны быть разобраны. Защитникам нужно плотно опекать соперников, а эти просто стоят. Комбинация наигранная! Сколько человек в тренерском штабе у «Зенита» сидят и готовятся к играм? Они должны всe это разбирать.

Но не стоит уменьшать заслуги «Оренбурга». Команда быстро и качественно выходила из обороны в атаку. По этому аспекту она сейчас одна из лучших в лиге. Также коллектив Деограсии удачно выходил из-под прессинга, сразу организовывая собственные атаки. А самое главное – команда при потере мяча быстро возвращалась назад до самой последней минуты», – написал Бубнов.