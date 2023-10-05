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  • Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга»

5 октября 2023, 22:55
4

Василий Уткин прокомментировал первое в истории поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).

«Поражение «Зенита» от «Оренбурга» выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. Сергей Семак, златоуст нашего футбола, ещe одну великую фразу произнeс: «Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьeт».

По-моему, как раз наоборот – в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьeт, а ещe иногда и та, которая лучше играет.

Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает, играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой.

«Оренбург» показательно и приeмами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.

Есть классический анекдот, когда муж-боксeр возвращается домой из командировки чуть раньше и застаeт жену в постели с другим боксeром, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода, кроме как начать драку тут же.

И вот муж говорит потом: «Я бью и бью, но ему же всe равно – он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю». Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что «Зенит» сыграл прекрасно», – сказал Уткин.

  • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Уткин Василий
Комментарии (4)
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KLINSI
1696536875
Мерzавец конечно, но далеко не дуrак, этот Васисуалий Уткин.
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BRO_football
1696539021
Мне понравилось, как Уткин назвал дерби Оренбурга и Зенита "Эль-Газико")
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Давид59
1696565678
Эх! По очкам-то мы , получается, Оренбург одолели. И то утешение. А если серьёзно, то и играли -то неважнецки. Раньше это навалом называли. Видно было, что Зенит не играет, а мучается.
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