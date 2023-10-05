Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Василий Уткин прокомментировал первое в истории поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).

«Поражение «Зенита» от «Оренбурга» выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. Сергей Семак, златоуст нашего футбола, ещe одну великую фразу произнeс: «Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьeт».

По-моему, как раз наоборот – в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьeт, а ещe иногда и та, которая лучше играет.

Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает, играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой.

«Оренбург» показательно и приeмами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.

Есть классический анекдот, когда муж-боксeр возвращается домой из командировки чуть раньше и застаeт жену в постели с другим боксeром, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода, кроме как начать драку тут же.

И вот муж говорит потом: «Я бью и бью, но ему же всe равно – он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю». Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что «Зенит» сыграл прекрасно», – сказал Уткин.