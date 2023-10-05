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    • Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга»

    Уткин рассказал анекдот про поражение «Зенита» от «Оренбурга»

    Василий Уткин прокомментировал первое в истории поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).

    «Поражение «Зенита» от «Оренбурга» выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. Сергей Семак, златоуст нашего футбола, ещe одну великую фразу произнeс: «Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьeт».

    По-моему, как раз наоборот – в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьeт, а ещe иногда и та, которая лучше играет.

    Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает, играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой.

    «Оренбург» показательно и приeмами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.

    Есть классический анекдот, когда муж-боксeр возвращается домой из командировки чуть раньше и застаeт жену в постели с другим боксeром, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода, кроме как начать драку тут же.

    И вот муж говорит потом: «Я бью и бью, но ему же всe равно – он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю». Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что «Зенит» сыграл прекрасно», – сказал Уткин.

    • Петербуржцы потерпели 2-е поражение подряд в чемпионате.
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    05.10.2023 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 10 часов назад

      Эх! По очкам-то мы , получается, Оренбург одолели. И то утешение. А если серьёзно, то и играли -то неважнецки. Раньше это навалом называли. Видно было, что Зенит не играет, а мучается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12546

      BRO_football 17 часов назад

      Мне понравилось, как Уткин назвал дерби Оренбурга и Зенита "Эль-Газико")

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      KLINSI 18 часов назад

      Мерzавец конечно, но далеко не дуrак, этот Васисуалий Уткин.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Hamletspb > KLINSI 31 минуту назад

      Вот только когда его спросили про поражение Спартака, он снова перевел разговор на Зенит. Совпадение? Сомневаюсь.

      0
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