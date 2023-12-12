Деограсия прокомментировал выступления «Оренбурга» в первой части сезона

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о причинах неудачных результатов команды в РПЛ в сезоне-2023/24 и задачах, которые стоят перед ней.

«Мы совершаем очень грубые ошибки. После каждой из них нас наказывают. Не думаю, что мы играем плохо, чтобы так долго не побеждать. Заслуживаем быть выше. Мы часто атакуем, доходим до штрафной соперника, создаем опасные моменты. Но у нас не получается забить. Нужно работать над игрой в обороне и реализацией.

В матчах с «Факелом», «Ростовом» и «Балтикой» наша команда действовала очень хорошо. У нас были опасные моменты, мы контролировали ход игры. Но потом с нашей стороны происходит необязательная ошибка и мы пропускаем. Это очень обидно и над этим нужно работать.

Наша задача – сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию – это вопрос времени», – сказал Деограсия.