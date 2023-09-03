РПЛ. «Оренбург» победил «Сочи» (3:0) и покинул зону вылета, при Деограсии команда не проигрывает

«Оренбург» в седьмом туре РПЛ победил дома «Сочи». Голы случились после перерыва. В двух поучаствовал полузащитник Брайан Мансилья.

Оренбуржцы покинули зону вылета. «Сочи» занимает 12-ю строчку.

У «Сочи» впереди матч со «Спартаком» (16 сентября).

«Оренбург» после назначения на пост главного тренера Давида Деограсии провел три матча – две победы и ничья.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Оренбург – Сочи – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мансилья, 56 (с пенальти); 2:0 – Обухов, 58; 3:0 – Куэро, 90+6 (с пенальти).

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