РПЛ. «Оренбург» победил «Сочи» (3:0) и покинул зону вылета, при Деограсии команда не проигрывает

Оренбург-вау! никакие не аутсайдеры.давай ребята!
«Оренбург» в седьмом туре РПЛ победил дома «Сочи». Голы случились после перерыва. В двух поучаствовал полузащитник Брайан Мансилья.
Оренбуржцы покинули зону вылета. «Сочи» занимает 12-ю строчку.
У «Сочи» впереди матч со «Спартаком» (16 сентября).
«Оренбург» после назначения на пост главного тренера Давида Деограсии провел три матча – две победы и ничья.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Голы: 1:0 – Мансилья, 56 (с пенальти); 2:0 – Обухов, 58; 3:0 – Куэро, 90+6 (с пенальти).