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    • РПЛ. «Оренбург» победил «Сочи» (3:0) и покинул зону вылета, при Деограсии команда не проигрывает

    РПЛ. «Оренбург» победил «Сочи» (3:0) и покинул зону вылета, при Деограсии команда не проигрывает

    «Оренбург» в седьмом туре РПЛ победил дома «Сочи». Голы случились после перерыва. В двух поучаствовал полузащитник Брайан Мансилья.

    Оренбуржцы покинули зону вылета. «Сочи» занимает 12-ю строчку.

    У «Сочи» впереди матч со «Спартаком» (16 сентября).

    «Оренбург» после назначения на пост главного тренера Давида Деограсии провел три матча – две победы и ничья.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Оренбург – Сочи – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мансилья, 56 (с пенальти); 2:0 – Обухов, 58; 3:0 – Куэро, 90+6 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 14:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1802

      balam 3 сентября, 18:47

      Оренбург-вау! никакие не аутсайдеры.давай ребята!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 15:28

      с пенальти повезло Оренбургу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 15:08

      Осталось поменять тренеров факела и Сочи , может тогда что то у команд пойдет))

      0
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 3 сентября, 15:02

      Переименуйте этот "чемодан без ручки" в Имеретинка. Или в Атлар.(не Адлер)

      0
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 3 сентября, 15:01

      Сочи- пора повторить судьбу Жемчужины

      3
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