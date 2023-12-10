Деограсия сохранил пост главного тренера «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что главный тренер команды Давид Деограсия останется на своем посту и будет готовить команду во время зимней паузы.

«Давид [Деограсия] продолжит работу, он будет готовить команду к весенней части сезона», – сказал Андреев.