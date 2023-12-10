Деограсия сохранил пост главного тренера «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал, что главный тренер команды Давид Деограсия останется на своем посту и будет готовить команду во время зимней паузы.
«Давид [Деограсия] продолжит работу, он будет готовить команду к весенней части сезона», – сказал Андреев.
- «Оренбург» набрал 15 очков в 18 турах и занимает 14‑ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
- В 18-м туре команда сыграла вничью с «Сочи» в гостях 1:1. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате России достигла восьми матчей.
Источник: «Матч ТВ»