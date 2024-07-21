Деограсия прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Оренбург» дважды забил во 2-м тайме.

– Думаю, что наши болельщики смогли насладиться этим матчем. Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу.

– Показалось, что «Оренбург» сыграл на недоработках «Спартака».

– Мы были готовы к тому, что «Спартак» будет прессинговать высоко и не будет давать разыгрывать мяч от ворот через короткий пас. Мы использовали наши быстрые фланги и старались играть за спину. К каждому матчу мы готовимся. Не всегда всe получается, но в этот раз получилось. У «Спартака» тоже был очень хороший момент, когда Бонгонда бил, но наш вратарь спас. Так что «Спартак» тоже очень хорошо проявил себя.

– Мансилья после ухода Воробьева был переведен на позицию центрального нападающего. Это его окончательная позиция?

– В зависимости от соперника. Сегодня посчитали нужным выпустить его на позиции центрфорварда. У нас есть еще Куэро, Саид, который не смог сыграть сегодня, так как ему еще нужно набрать игровую форму. Гюрлюк играл в паре с Мансильей. В итоге он стал лучшим игроком матча. У нас есть преимущество, что наших игроков атаки мы можем менять по позициям.