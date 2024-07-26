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  • Дасаев назвал виновного во втором пропущенном голе «Спартака» в Оренбурге

Дасаев назвал виновного во втором пропущенном голе «Спартака» в Оренбурге

26 июля 2024, 11:02
10

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре 26-летнего голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Неудачный пас стража ворот привел ко второму пропущенному москвичами голу.

– Вы можете дать напутствие молодым вратарям в лиге?

– А что мне говорить Максименко или Селихову? Они знают меня, Максименко у меня начинал. Все мои советы они знают. Тут все зависит от того, кто пришел.

Возьмем, к примеру, тот гол, который Саша пропустил в Оренбурге. Дело в том, что, скорее всего, не он виноват, а тренер, который дает указание разыгрывать. Извините за выражение, но это тупость, такие голы самим себе привозить… Этого делать нельзя. Хотя Саня мог выбить – и все.

Молодым ребятам я советую самое главное – это трудолюбие, правильно играть, следить за теми вратарями, которые вошли в историю. Вы знаете, что в наше время отечественный цех был лучшим в мире. Пускай ребята сами смотрят, анализируют и приходят к этому уровню.

  • После 1-го тура «Спартак» занимает 15-е место в РПЛ.
  • Максименко дебютировал в основном составе красно-белых в октябре 2017 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Дасаев Ринат
Комментарии (10)
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SLADE2019
1721981420
Давайте еще родителей сюда приплетем, что они таким родили Максименко. Причем здесь тренер, он же не может все игровые ситуации заранее просчитать. Где то можно разыгрывать, где то категорически нельзя. А в этой конкретной ситуации вратарь принял самое плохое решение.
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DOCTOR PENALTY
1721983050
Всё правильно. "*
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zigbert
1721984219
Тут надо исходить из ситуации,главное не делать рискованных передач.Вратарь и принимающий передачу игрок должны быть готовы к этому. Иначе таких ошибок не избежать.
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zaxmixailov
1721987415
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
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alefreddy
1721988130
детская ошибка любит команда назад подпихивать
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Spartak_forv@
1721992834
Максименко хороший вратарь,все делал правильно,не его вина,что Умяров соображает головой медленнее чем млекопитающее,да можно было проще сыграть,но прямо косяка здесь не вижу,действовал из благих побуждений и поражение не из за этого,если Оренбург 20 быстрых атак за спину проводит за тайм
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bulls27
1722103286
Гнать этого мешка ,сколько можно судить , за все годы . Выбивает хрен знает куда ....кривая нога ..На выходах,вообще не умеет . Вратарь 2 й Лиги !
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