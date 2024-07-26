Дасаев назвал виновного во втором пропущенном голе «Спартака» в Оренбурге

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре 26-летнего голкипера красно-белых Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Неудачный пас стража ворот привел ко второму пропущенному москвичами голу.

– Вы можете дать напутствие молодым вратарям в лиге?

– А что мне говорить Максименко или Селихову? Они знают меня, Максименко у меня начинал. Все мои советы они знают. Тут все зависит от того, кто пришел.

Возьмем, к примеру, тот гол, который Саша пропустил в Оренбурге. Дело в том, что, скорее всего, не он виноват, а тренер, который дает указание разыгрывать. Извините за выражение, но это тупость, такие голы самим себе привозить… Этого делать нельзя. Хотя Саня мог выбить – и все.

Молодым ребятам я советую самое главное – это трудолюбие, правильно играть, следить за теми вратарями, которые вошли в историю. Вы знаете, что в наше время отечественный цех был лучшим в мире. Пускай ребята сами смотрят, анализируют и приходят к этому уровню.

После 1-го тура «Спартак» занимает 15-е место в РПЛ.

Максименко дебютировал в основном составе красно-белых в октябре 2017 года.

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