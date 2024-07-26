Ещенко проанализировал ошибку Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака «Андрей Ещенко высказался об ошибке вратаря команды Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
«Думаю, что это ошибка. Если игрок есть свободный, то надо безопаснее играть. Просто надо анализировать и правильно выбирать.
Максименко уже опытный игрок, переварит, и нормально будет. Сейчас не повлияет на него это негативно. Если бы это был его первый матч, тогда бы повлияло», – сказал Ещенко.
- Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
- Команда идет в зоне вылета РПЛ.
- Во 2-м туре «Спартак» встретится с «Химками».
Источник: «Спорт-Экспресс»