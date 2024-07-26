Ещенко проанализировал ошибку Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака «Андрей Ещенко высказался об ошибке вратаря команды Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Думаю, что это ошибка. Если игрок есть свободный, то надо безопаснее играть. Просто надо анализировать и правильно выбирать.

Максименко уже опытный игрок, переварит, и нормально будет. Сейчас не повлияет на него это негативно. Если бы это был его первый матч, тогда бы повлияло», – сказал Ещенко.