Стало известно, какие премиальные получил «Оренбург» за победу над «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что игроки получили повышенные премиальные за матч 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
– После такой победы у вас предусмотрены премии?
– У нас есть положение о премировании – за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение.
- «Оренбург» дважды забил во 2-м тайме.
- Для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича это был дебют в РПЛ.
- Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Химками».
Источник: «РБ Спорт»