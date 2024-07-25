Стало известно, какие премиальные получил «Оренбург» за победу над «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что игроки получили повышенные премиальные за матч 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– После такой победы у вас предусмотрены премии?

– У нас есть положение о премировании – за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение.