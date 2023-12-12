Тренер «Оренбурга» раскритиковал формат и расписание Кубка России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия считает, что в текущем формате Кубка России проводится слишком много матчей.
«Было бы лучше оба четвертьфинальных матча проводить весной. Не понимаю, зачем делать паузу между двумя играми в три месяца. За зимнюю паузу команды могут измениться, обновиться в трансферное окно. Весной мы можем увидеть абсолютно другие команды.
У меня есть вопросы к этому формату. Матчей очень много. Думаю, что если команда вылетает из Пути РПЛ, то она не должна попадать в Путь регионов. Было бы лучше, если бы проигравшие команды в обеих сетках вылетали сразу. Иначе получается слишком много матчей», – сказал Деограсия.
- В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, который состоялся 29 ноября, «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0.
- Ответная игра пройдет в марте 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»