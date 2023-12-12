Тренер «Оренбурга» раскритиковал формат и расписание Кубка России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия считает, что в текущем формате Кубка России проводится слишком много матчей.

«Было бы лучше оба четвертьфинальных матча проводить весной. Не понимаю, зачем делать паузу между двумя играми в три месяца. За зимнюю паузу команды могут измениться, обновиться в трансферное окно. Весной мы можем увидеть абсолютно другие команды.

У меня есть вопросы к этому формату. Матчей очень много. Думаю, что если команда вылетает из Пути РПЛ, то она не должна попадать в Путь регионов. Было бы лучше, если бы проигравшие команды в обеих сетках вылетали сразу. Иначе получается слишком много матчей», – сказал Деограсия.