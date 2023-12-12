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    • Тренер «Оренбурга» раскритиковал формат и расписание Кубка России

    Тренер «Оренбурга» раскритиковал формат и расписание Кубка России

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия считает, что в текущем формате Кубка России проводится слишком много матчей.

    «Было бы лучше оба четвертьфинальных матча проводить весной. Не понимаю, зачем делать паузу между двумя играми в три месяца. За зимнюю паузу команды могут измениться, обновиться в трансферное окно. Весной мы можем увидеть абсолютно другие команды.

    У меня есть вопросы к этому формату. Матчей очень много. Думаю, что если команда вылетает из Пути РПЛ, то она не должна попадать в Путь регионов. Было бы лучше, если бы проигравшие команды в обеих сетках вылетали сразу. Иначе получается слишком много матчей», – сказал Деограсия.

    • В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, который состоялся 29 ноября, «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0.
    • Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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