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  • Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России

Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России

12 декабря 2023, 11:57
14

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос о популярных клубах РПЛ

– Вы работали и жили в Испании. Какой российский клуб самый популярный там?

– Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев.

Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

– В последнее время очень много разговоров про то, какой город можно назвать футбольной столицей России. Как вы считаете – какой?

– У нас в России много хороших команд из Москвы – «Локомотив», ЦСКА. «Зенит» тоже очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Но столица футбола в России – Оренбург.

  • «Оренбург» набрал 15 очков в 18 турах РПЛ сезона-2023/24 и занимает 14-е место.
  • Деограсия стал главным тренером клуба с 22 августа 2023 года.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Оренбург Деограсия Давид
Комментарии (14)
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portero
1702373141
Подымай Оренбург наверх, вроде как пришёл результаты были получше....
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Skull_Boy
1702373636
Помним изнасилования от Валенсии и Малаги, но выигрывал ЦСКА, Спартак и Локо, и как показывает практика не популярный, а самый бестолковый, где школьники из Бельгии передают пламенный привет
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sochi-2013
1702375913
"– У нас в России ..."-приятно.
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VVM1964
1702378549
"Но столица футбола в России – Оренбург" - ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО ! )))
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aldo conte
1702381106
Вылетят из РПЛ в первую лигу, придётся менять столицу.
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bashnat013
1702384784
Футбольная столица та где на душу населения присутствуют больше болельщиков,а на данный момент это Волгоград и Ротор
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zigbert
1702402057
Деограсия по мыслям чем то похож на Рианчо.
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