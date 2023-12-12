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    • Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России

    Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос о популярных клубах РПЛ

    – Вы работали и жили в Испании. Какой российский клуб самый популярный там?

    – Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев.

    Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

    – В последнее время очень много разговоров про то, какой город можно назвать футбольной столицей России. Как вы считаете – какой?

    – У нас в России много хороших команд из Москвы – «Локомотив», ЦСКА. «Зенит» тоже очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Но столица футбола в России – Оренбург.

    • «Оренбург» набрал 15 очков в 18 турах РПЛ сезона-2023/24 и занимает 14-е место.
    • Деограсия стал главным тренером клуба с 22 августа 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6157

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      В московских окрестностях снова взрыв пуканов и зарево. Визг и хрюканье слышно на всю округу. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      aldo conte 9 минут назад

      Вылетят из РПЛ в первую лигу, придётся менять столицу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37206

      VVM1964 52 минуты назад

      "Но столица футбола в России – Оренбург" - ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО ! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7626

      sochi-2013 1 час назад

      "– У нас в России ..."-приятно.

      0
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      Рейтинг: +15198

      Skull_Boy 2 часа назад

      Помним изнасилования от Валенсии и Малаги, но выигрывал ЦСКА, Спартак и Локо, и как показывает практика не популярный, а самый бестолковый, где школьники из Бельгии передают пламенный привет

      2
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      Рейтинг: +1397

      JIEGEHDA > Skull_Boy 2 часа назад

      Помнить надо и АИК и АЕК и особенно от Ливера семёрку )) помнить не вредно . Вредно напоминать о другом.

      3
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      Рейтинг: +69566

      portero 2 часа назад

      Подымай Оренбург наверх, вроде как пришёл результаты были получше....

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