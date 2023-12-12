Деограсия назвал самый популярный клуб РПЛ в Испании и футбольную столицу России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос о популярных клубах РПЛ

– Вы работали и жили в Испании. Какой российский клуб самый популярный там?

– Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев.

Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

– В последнее время очень много разговоров про то, какой город можно назвать футбольной столицей России. Как вы считаете – какой?

– У нас в России много хороших команд из Москвы – «Локомотив», ЦСКА. «Зенит» тоже очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Но столица футбола в России – Оренбург.

«Оренбург» набрал 15 очков в 18 турах РПЛ сезона-2023/24 и занимает 14-е место.

Деограсия стал главным тренером клуба с 22 августа 2023 года.

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