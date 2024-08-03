Деограсия ответил, какого футболиста хотел бы увидеть в «Оренбурге»: «К сожалению, он завершил карьеру»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, кого из известных футболистов хотел бы заполучить в свою команду.
«Я бы хотел увидеть в своей команде Давида Сильву. Но, к сожалению, он завершил карьеру.
Пригласить его в тренерский штаб? Нет, он у меня сформирован», – заявил Деограсия.
- 38-летний Сильва закончил карьеру год назад.
- Он известен по выступлениям за «Валенсию», «Манчестер Сити» и «Реал Сосьедад».
- Испанец выигрывал со своей сборной ЧМ и два Евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»