Деограсия ответил, какого футболиста хотел бы увидеть в «Оренбурге»: «К сожалению, он завершил карьеру»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, кого из известных футболистов хотел бы заполучить в свою команду.

«Я бы хотел увидеть в своей команде Давида Сильву. Но, к сожалению, он завершил карьеру.

Пригласить его в тренерский штаб? Нет, он у меня сформирован», – заявил Деограсия.

38-летний Сильва закончил карьеру год назад.

Он известен по выступлениям за «Валенсию», «Манчестер Сити» и «Реал Сосьедад».

Испанец выигрывал со своей сборной ЧМ и два Евро.

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