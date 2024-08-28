Деограсия объяснил поражение от «Ростова»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (0:1).

– Стоит ли раздавать команде кнуты и пряники?

– Нет, ни в коем случае. Нам нужно улучшать свою игру. Мы часто доходим до штрафной площади соперников, но, к сожалению, забить не получается. А когда уже соперник создает момент, то он превращается в гол, особенно на последних минутах матча.

– Как это исправить? Что делать «Оренбургу»?

– Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча, а также работать всей командой.

– Расскажите о заменах во втором тайме. Почему Переса отправили в концовке матча играть в нападении?

– Да, мы сказали ему, чтобы он поднялся выше и помогал Мансилье, потому что он очень хорошо играет головой. Освежили фланги, выпустили Томпсона и Гюрлюка, которые вернулись после травм. Им нужно набирать ритм, чтобы быть готовыми к играм РПЛ.