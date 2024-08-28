Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Оренбург» и «Ростов». Игра состоится 28 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский Куэро.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Ростов»: Одоевский, Чернов, Эльаскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

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