Карпин рассказал о сложностях игры с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (1:0).
– Точно непростая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.
– Какие игровые сложности создал «Оренбург»?
– Прежде всего быстрые атаки, чем и славится «Оренбург». После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.
– Насколько футболисты свободны в финальных действиях. Чем довольны, чем не очень?
– Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений.
- Единственный гол в матче забил Егор Голенков на 83-й минуте.
- В группе B у «Ростова» стало 6 очков после трех матчей, у «Оренбурга» – 0.
Источник: «Матч ТВ»