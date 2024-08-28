Карпин рассказал о сложностях игры с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (1:0).

– Точно непростая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.

– Какие игровые сложности создал «Оренбург»?

– Прежде всего быстрые атаки, чем и славится «Оренбург». После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.

– Насколько футболисты свободны в финальных действиях. Чем довольны, чем не очень?

– Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений.