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    • Тренер «Оренбурга» – о матче с «Зенитом»: «Поедем в Петербург играть на победу»

    Тренер «Оренбурга» – о матче с «Зенитом»: «Поедем в Петербург играть на победу»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в Фонбет Кубке России.

    – Еще одно поражение, но вместе с тем концовка матча дала по крайней мере помечтать о победе.

    – Не помечтать, у нас такое происходит почти в каждом матче – мы создаем много хороших моментов. Концовка была очень хорошая, можно было еще забивать.

    К сожалению, мы совершаем очень глупые ошибки, после чего нам забивают. Наши парни заслуживают большего.

    Что касается Сахархизана, это его работа – забивать голы. Надеюсь, он продолжит это делать.

    – 14 матчей без побед, дальше выездной матч с «Зенитом» в чемпионате России.

    – Продолжаем выполнять нашу работу, делать все как можно лучше.

    Да, «Зенит» – суперкоманда, один из самых сильных соперников. Но мы уже показывали, что очень хорошо играем с топ‑командами, поэтому поедем в Санкт‑Петербург играть на победу.

    • «Зенит» примет «Оренбург» в субботу, 5 октября.
    • Команды занимают 3-е и 14-е места в таблице РПЛ соответственно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2024 22:22
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