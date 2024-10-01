Тренер «Оренбурга» – о матче с «Зенитом»: «Поедем в Петербург играть на победу»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в Фонбет Кубке России.

– Еще одно поражение, но вместе с тем концовка матча дала по крайней мере помечтать о победе.

– Не помечтать, у нас такое происходит почти в каждом матче – мы создаем много хороших моментов. Концовка была очень хорошая, можно было еще забивать.

К сожалению, мы совершаем очень глупые ошибки, после чего нам забивают. Наши парни заслуживают большего.

Что касается Сахархизана, это его работа – забивать голы. Надеюсь, он продолжит это делать.

– 14 матчей без побед, дальше выездной матч с «Зенитом» в чемпионате России.

– Продолжаем выполнять нашу работу, делать все как можно лучше.

Да, «Зенит» – суперкоманда, один из самых сильных соперников. Но мы уже показывали, что очень хорошо играем с топ‑командами, поэтому поедем в Санкт‑Петербург играть на победу.