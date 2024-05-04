Деограсия прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) назвал заслуженным успех своей команды.

«Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты «Оренбурга» очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», – сказал Деограсия.