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    Деограсия прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) назвал заслуженным успех своей команды.

    «Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты «Оренбурга» очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

    Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», – сказал Деограсия.

    • «Оренбург» с 29 очками поднялся на 11-е место в РПЛ.
    • Команда оторвалась от зоны стыковых матчей на 2 очка, а от зоны прямого вылета – на 4.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2024 19:43
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