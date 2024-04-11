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    РПЛ выбрала лучшего тренера марта

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин завоевал приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам марта. В числе номинантов на награду также были Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

    Карпин победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов «Матч премьер», а в голосовании болельщиков тренер стал первым с 46 процентами голосов.

    • В марте «Ростов» под руководством Карпина показал лучшие результаты в лиге как по набранным очкам (9 из 9), так и по забитым голам (8).
    • Ранее полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби был признан РПЛ лучшим игроком марта.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Комментарии (1)
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    Спартач80
    1712827919
    Ну это справедливо. У Зенита, так лучший тренер, это бабло Газпрома вообще, Сирожа только кивает=))))))
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