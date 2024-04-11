РПЛ выбрала лучшего тренера марта

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин завоевал приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам марта. В числе номинантов на награду также были Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Ташуев («Факел») и Давид Деограсия («Оренбург»).

Карпин победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов «Матч премьер», а в голосовании болельщиков тренер стал первым с 46 процентами голосов.