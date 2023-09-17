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    • РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают

    РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают

    «Локомотив» в восьмом туре РПЛ проиграл дома «Оренбургу». Решающий гол на счету Ивана Башича.

    Москвичи остались на восьмом месте. «Оренбург» поднялся на 11-ю строчку.

    Оренбуржцы после прихода Давида Деограсии на пост главного тренера провели четыре матча – ноль поражений.

    «Оренбург» впервые победил «Локомотив» в Москве.

    На матче присутствовал безработный Станислав Черчесов – он открыт для предложений.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Башич, 85; 0:2 – Воробьев, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +2548

      Январь 59 41 секунду назад

      Оренбург с победой? Локо сильно удивил. Видимо Локо в этом сезоне не войдёт в тройку призёров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8300

      BarStep 2 минуты назад

      Изидор на расслабоне сегодня..
      :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2494

      evgevg13 14 минут назад

      Пуховый платок сегодня оказался сильнее ржавого паровоза. Молодцы!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19913

      ilichkadr > evgevg13 11 минут назад

      Дзюбе вместо майки пуховый платок в самый раз.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4010

      шахта Заполярная 16 минут назад

      Локо тяжело вам играть почти каждый матч в меньшинстве. Гоните вы этого мегафонщика, он дорогу то знает. В конце матча он даже не вспотел.

      5
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      Рейтинг: +25147

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Не рвите на себе майки - нехорошая примета. )))

      5
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      Рейтинг: +22247

      derrik2000 24 минуты назад

      Оренбург приятно удивил в игре с командой, руководство которой, судя по фамилиям игроков и их трансферной стоимости, получило от ТУЗОВ задание быть, как минимум, в первой тройке по окончании чемпионата.
      Строжайшая игровая дисциплина помноженная на высокую самоотдачу игроков - сегодня слагаемые успеха Оренбурга.
      Ну, а "на десерт" - красивейшие и, самое главное, РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ДВА УДАРА игроков Оренбурга из-за пределов штрафной.
      Даже кудесник Лантратов был бессилен.
      Похоже, что Давид Деограсия всё таки нашёл "противополенное" средство. )))
      Пусть поделится с другими! )

      6
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      Рейтинг: +2061

      Suvorov71 28 минут назад

      Вот и Рукаку не помогает, хотя питерскую помойку тащил, без него она даже с судьями и баблом былабы в 5 ну или 7

      2
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      ...
      Рейтинг: +19913

      ilichkadr > Suvorov71 26 минут назад

      У Рукаку теперь другая забава - мегафон.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3699

      FRZZ > Suvorov71 23 минуты назад

      На Рукаку далеко не поедешь.

      2
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      Рейтинг: +411

      Рыло свина > Suvorov71 17 минут назад

      он на бразилах выезжал в Зените, здесь ему в голову не попадают и мяч на ногу не вкладывают!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2728

      ScarlettOgusania > ilichkadr 16 минут назад

      у рукаку другая забава,
      пальцы в рот да весёлый свист,
      прокатилась дурная слава,
      что похабник он и скандалист...
      (по мотивам С.Есенина)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19913

      ilichkadr 29 минут назад

      Локомотив, ЦСКА и Спартак гордо стоят у подножья Урала.

      9
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      ...
      Рейтинг: +432

      The only one > ilichkadr 27 минут назад

      красиво сказал

      2
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      Рейтинг: +411

      Рыло свина 29 минут назад

      Оренбург с победой! отличный результат!

      6
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      Рейтинг: +432

      The only one 29 минут назад

      Кое кому больше надо в футбол играть, а не пиариться по сомнительным передачам. Оренбург- с победой! Красавцы.

      6
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