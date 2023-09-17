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  • РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают

РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают

17 сентября 2023, 20:59
37

«Локомотив» в восьмом туре РПЛ проиграл дома «Оренбургу». Решающий гол на счету Ивана Башича.

Москвичи остались на восьмом месте. «Оренбург» поднялся на 11-ю строчку.

Оренбуржцы после прихода Давида Деограсии на пост главного тренера провели четыре матча – ноль поражений.

«Оренбург» впервые победил «Локомотив» в Москве.

На матче присутствовал безработный Станислав Черчесов – он открыт для предложений.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Башич, 85; 0:2 – Воробьев, 90+4.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Оренбург Локомотив Деограсия Давид
Комментарии (37)
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ilichkadr
1694973768
Оренбург красава!!!
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DVOK68
1694973841
Ржавеет паровоз.Оренбург с победой.
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Рыло свина
1694973934
Оренбург с победой! отличный результат!
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ilichkadr
1694973952
Локомотив, ЦСКА и Спартак гордо стоят у подножья Урала.
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derrik2000
1694974228
Оренбург приятно удивил в игре с командой, руководство которой, судя по фамилиям игроков и их трансферной стоимости, получило от ТУЗОВ задание быть, как минимум, в первой тройке по окончании чемпионата. Строжайшая игровая дисциплина помноженная на высокую самоотдачу игроков - сегодня слагаемые успеха Оренбурга. Ну, а "на десерт" - красивейшие и, самое главное, РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ДВА УДАРА игроков Оренбурга из-за пределов штрафной. Даже кудесник Лантратов был бессилен. Похоже, что Давид Деограсия всё таки нашёл "противополенное" средство. ))) Пусть поделится с другими! )
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DOCTOR PENALTY
1694974516
Не рвите на себе майки - нехорошая примета. )))
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шахта Заполярная
1694974733
Локо тяжело вам играть почти каждый матч в меньшинстве. Гоните вы этого мегафонщика, он дорогу то знает. В конце матча он даже не вспотел.
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evgevg13
1694974845
Пуховый платок сегодня оказался сильнее ржавого паровоза. Молодцы!!!
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PAREVG.
1694977011
Я не понимаю что происходит. по весне были лучшими в РПЛ, а сейчас? Состав изменился не сильно, тренерский штаб не изменился, но, результаты далеко не те. ЧТО ПРОИСХОДИТ???
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zigbert
1694979292
Ничья в этом матче была бы более справедлива. Локомотив имел преимущество во втором тайме и казалось дожмет Оренбург но удар Башича оказался очень точным. Гол же Воробъева на контратаке вообще снял все вопросы о победителе.
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