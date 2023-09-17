РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Оренбургу» (0:2), оренбуржцы при Деограсии не проигрывают

«Локомотив» в восьмом туре РПЛ проиграл дома «Оренбургу». Решающий гол на счету Ивана Башича.
Москвичи остались на восьмом месте. «Оренбург» поднялся на 11-ю строчку.
Оренбуржцы после прихода Давида Деограсии на пост главного тренера провели четыре матча – ноль поражений.
«Оренбург» впервые победил «Локомотив» в Москве.
На матче присутствовал безработный Станислав Черчесов – он открыт для предложений.
Россия. РПЛ. 8-й тур
Локомотив (Москва) – Оренбург – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Башич, 85; 0:2 – Воробьев, 90+4.
Источник: «Бомбардир»