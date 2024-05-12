Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2) признал, что игра у его команды не получилась.
– Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол.
– Замена Переса в конце с чем связана? С его эмоциями?
– Не хотели, чтобы он получил вторую желтую. Он рисковал совершить тактический фол и быть удаленным с поля. Я не хотел остаться с девятью игроками.
У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков.
- «Оренбург» занимает 12-е место в РПЛ с 29 очками после 28 матчей. У идущими следом «Урала» и «Факела» по 28 очков, в данный момент команды играют между собой. У находящейся в зоне прямого вылета «Балтики» 26 очков после 28 матчей.
- В оставшихся матчах «Оренбург» сыграет в гостях с «Уралом» и дома со «Спартаком».