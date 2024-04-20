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    • В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией

    В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией

    Давид Деограсия может остаться на посту главного тренера «Оренбурга», но при одном условии.

    «Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными.

    Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин

    • Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 25 матчей: 11 побед, 7 ничьих и 7 поражений.
    • «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26 очками в 23 турах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713621113
    Должны сохранить место в РПЛ , клуб нормально идёт
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