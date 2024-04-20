В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией

Давид Деограсия может остаться на посту главного тренера «Оренбурга», но при одном условии.

«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными.

Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин