В «Оренбурге» озвучили условие для продления контракта с тренером Деограсией

Давид Деограсия может остаться на посту главного тренера «Оренбурга», но при одном условии.
«Деограсия лучше понял состояние команды, игроки почувствовали его требования теории и дисциплины. Этот набор нам позволяет пока быть успешными.
Когда мы приглашали Деограсию, у нас было одно из условий, что продлим его контракт в случае сохранения прописки в РПЛ», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин
- Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года.
- Под его руководством команда провела 25 матчей: 11 побед, 7 ничьих и 7 поражений.
- «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26 очками в 23 турах.