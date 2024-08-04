Деограсия объяснил 1:5 от ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча с ЦСКА. Оренбуржцы уступили в 3-м туре со счетом 1:5.

– Как можно объяснить произошедшее?

– У ЦСКА все залетало. Мы тоже создавали моменты, но, к сожалению, не получилось забивать.

Во втором тайме мы играли в более открытый футбол, из‑за этого пришлось создавать свободные зоны, которые ЦСКА смог использовать. Игра получилась немного странной для нас, и результат мог быть другим.

Счет был несправедлив по отношению к нам. В перерыве я поговорил с парнями и сказал, что мы не играем плохо, нужно продолжать так же. Когда вышли, пропустили еще. Хотел бы поздравить ЦСКА с победой.

– Сразу после четвертого пропущенного мяча вы сделали большое количество замен. Это планировалось?

– Наши игроки уже разминались и при счете 1:3. Мы хотели освежить атаку, но в момент разминки нам забили четвертый. Но эта замена была запланирована. Первый тайм с нашей стороны был не самым плохим, команда была хорошо расположена на поле. Лучше проиграть один раз 1:5, чем пять раз 0:1