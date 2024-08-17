Деограсия – о желтой карточке в матче с «Ростовом»: «Если нужно сидеть и молчать, то так и буду поступать»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Оренбург» вел 2:0.

– Игра была равной. Обе команды показали хорошую игру. В перерыве мы предполагали, что «Ростов» выпустит второго нападающего и будет играть через навесы.

После двух пропущенных мячей мы смогли взять игру в свои руки, имели шансы забить. К сожалению, нам забили третий гол. Поздравляю «Ростов», мы продолжаем работать.

– Что произошло во втором тайме?

– Не хватило концентрации после первого гола. Не хватило опыта, нам послужит уроком, дополнительный опыт. Нам есть что улучшать. Результат не был к нам справедлив.

– Это самое обидное поражение за время работы в «Оренбурге»?

– Я бы не сказал, что это самое обидное – одно из самых. Всегда неприятно проигрывать. Остается только поздравить «Ростов» и продолжать работать.

– За что вы получили желтую карточку?

– Да, я эмоциональный человек, но на самом деле я не говорил ничего такого, я говорю всегда с уважением. Я слышал, как люди используют не самые цензурные слова, но в их сторону желтые карточки не видел. Если мне нужно сидеть и не разговаривать, то, наверное, так и буду поступать.

Деограсия в команде год.

«Оренбург» идет в РПЛ 9-м.

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