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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 10 апреля 2023
Оренбург
10.04.2023, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
14'
Б. Мансилья
22'
В. Обухов
80'
Е. Голенков
89'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ростов
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Осипенко
87'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
Замена
Х. Марин
️️️️
Г. Флорентин
83'
Желтая карточка
Б. Мансилья
82'
82'
Желтая карточка
Х. Байрамян
80'
ГОЛ! 2:1!
Е. Голенков
Замена
Т. Аюпов
️️️️
В. Обухов
73'
66'
Замена
И. Комаров
️️️️
А. Селява
66'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
Желтая карточка
М. Стаматов
62'
Желтая карточка
В. Обухов
56'
45'
+2
Желтая карточка
К. Щетинин
34'
Желтая карточка
Д. Прохин
30'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
22'
19'
Желтая карточка
Е. Чернов
18'
Желтая карточка
Р. Тугарев
ГОЛ! 1:0!
Б. Мансилья
14'
Желтая карточка
Г. Флорентин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Сысуев
3
Сиваков
3
Гойкович
2
Перес
30
Стаматов
15
Эктов
32
Вера
17
Ковалев
11
Мансилья
10
Флорентин
13
Обухов
3-3-1-2-1
30
Песьяков
55
Осипенко
87
Лангович
27
Прохин
45
Сильянов
8
Селява
23
Чернов
8
Миронов
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
10
Флорентин
26
Марин
26
Марин
10
Флорентин
13
Обухов
8
Аюпов
8
Аюпов
13
Обухов
8
Селява
10
Комаров
10
Комаров
8
Селява
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
23
Чернов
10
Щетинин
10
Щетинин
23
Чернов
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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