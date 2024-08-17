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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 17 августа 2024
Ростов
17.08.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Оренбург
51'
Н. Комличенко
52'
Н. Комличенко
90+4'
Роналдо
18'
Б. Мансилья
35'
Х. Марин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Оренбург
Желтая карточка
Роналдо
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Роналдо
Пас отдал
М. Осипенко
90'
+4
87'
Замена
Д. Куэро
️️️️
Х. Марин
Замена
К. Кучаев
️️️️
Р. Саравия
86'
84'
Замена
С. Оганесян
️️️️
С. Сахархизан
Замена
Г. Игнатов
️️️️
А. Лангович
75'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Е. Голенков
66'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
К. Щетинин
66'
54'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Коваленко
ГОЛ! 2:2!
Н. Комличенко
Пас отдал
А. Лангович
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. Комличенко
Пас отдал
Е. Голенков
51'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Д. Уткин
46'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Москвичев
35'
ГОЛ! 0:2!
Х. Марин
Пас отдал
С. Сахархизан
Пенальти не реализован!
Роналдо
33'
32'
Желтая карточка
Б. Мансилья
23'
Желтая карточка
М. Перес
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мансилья
Пас отдал
А. Коваленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ятимов
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
15
Глебов
5
Саравия
47
Уткин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
4-1-1-3-1
57
Москвичев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
87
Лангович
67
Игнатов
67
Игнатов
87
Лангович
69
Голенков
11
Сутормин
11
Сутормин
69
Голенков
5
Саравия
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Саравия
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
47
Уткин
27
Комличенко
27
Комличенко
47
Уткин
8
Коваленко
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
8
Коваленко
11
Сахархизан
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Сахархизан
26
Марин
50
Куэро
50
Куэро
26
Марин
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
1
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
1
Количество передач
500
324
Сейвы
2
8
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Денис Петров
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Владимир Москалёв
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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