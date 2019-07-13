Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 13 июля 2019
Ростов
13.07.2019, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
11'
Э. Шомуродов
42'
А. Ионов
49'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Оренбург
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Э. Шомуродов
82'
81'
Желтая карточка
В. Афонин
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Козлов
75'
72'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Зуев
️️️️
Х. Байрамян
67'
61'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Р. Алвеш
Желтая карточка
М. Норманн
54'
52'
Желтая карточка
М. Сиваков
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
А. Малых
43'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 2:0!
А. Ионов
42'
Желтая карточка
Х. Байрамян
26'
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Ионов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
55
Александр Саплинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
34
Козлов
17
Норманн
71
Попов
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
3-3-2-1-1
56
Довбня
29
Шахов
3
Сиваков
6
Козлов
12
Малых
8
Афонин
32
Терехов
7
Маляров
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
19
Байрамян
17
Зуев
17
Зуев
19
Байрамян
34
Козлов
43
Логашов
43
Логашов
34
Козлов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
16
Алвеш
32
Кулишев
32
Кулишев
16
Алвеш
7
Маляров
8
Аюпов
8
Аюпов
7
Маляров
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
7
Андреа Чуканов
АП
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ростов
Оренбург
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
Вчера, 17:00
26
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
Вчера, 16:16
5
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 15:00
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
Вчера, 17:00
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
Вчера, 16:16
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 15:00
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
Вчера, 14:59
10
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 11:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+