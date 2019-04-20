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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 20 апреля 2019
Оренбург
20.04.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
41'
М. Норманн (АГ)
60'
А. Галаджан
90+1'
Г. Чиркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ростов
90'
+3
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Э. Шомуродов
ГОЛ! 3:0!
Г. Чиркин
Пас отдал
А. Галаджан
90'
+1
82'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Желтая карточка
А. Галаджан
81'
69'
Замена
И. Попов
️️️️
Б. Сигурдарсон
ГОЛ! 2:0!
А. Галаджан
60'
60'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Логашов
Замена
В. Шахов
️️️️
С. Бегич
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Норманн
41'
39'
Желтая карточка
М. Норманн
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Андреев
29'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бреев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-3-1-2
56
Довбня
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Бегич
11
Сутормин
22
Попович
33
Мишкич
23
Бреев
7
Чуканов
21
Деспотович
57
Галаджан
3-4-1-2
30
Песьяков
6
Сигурдссон
32
Мевля
99
Новосельцев
43
Логашов
17
Норманн
15
Глебов
23
Чернов
26
Еременко
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
2
Бегич
29
Шахов
29
Шахов
2
Бегич
15
Андреев
3
Сиваков
3
Сиваков
15
Андреев
23
Бреев
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Бреев
43
Логашов
17
Зуев
17
Зуев
43
Логашов
16
Сигурдарсон
71
Попов
71
Попов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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