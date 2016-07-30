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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 30 июля 2016
Ростов
30.07.2016, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
83'
И. Новосельцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Оренбург
Желтая карточка
Т. Калачев
88'
85'
Вторая желтая
В. Полуяхтов
84'
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Воробьев
ГОЛ! 1:0!
И. Новосельцев
83'
82'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
79'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Я. Бамба
72'
Замена
А. Померко
️️️️
М. Шогенов
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
70'
67'
Желтая карточка
М. Шогенов
Замена
Баштуш
️️️️
И. Киреев
63'
59'
Желтая карточка
В. Афонин
Замена
Т. Калачев
️️️️
С. Эзатолахи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Саид Эзатолахи
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
12
Андрей Малых
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
(К)
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
АП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
90
Артем Делькин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
44
Навас
43
Терентьев
30
Кудряшов
8
Гацкан
88
Киреев
16
Нобоа
7
Полоз
6
Эзатолахи
20
Азмун
4-1-2-2-1
30
Гутор
2
Полуяхтов
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
6
Бамба
8
Шогенов
22
Ефремов
84
Воробьев
32
Саная
88
Киреев
15
Баштуш
15
Баштуш
88
Киреев
6
Эзатолахи
2
Калачев
2
Калачев
6
Эзатолахи
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
8
Шогенов
20
Померко
20
Померко
8
Шогенов
6
Бамба
88
Маркелов
88
Маркелов
6
Бамба
84
Воробьев
89
Прудников
89
Прудников
84
Воробьев
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ростов - Оренбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (Ярославль)
Веретешкин Андрей (Санкт-Петербург)
Делегат:
Казиахмедов Айваз (Москва)
Инспектор:
Бутенко Андрей (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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