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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 21 мая 2017
Оренбург
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
52'
Р. Воробьев
76'
С. Бреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
Д. Андреев
90'
+2
90'
+2
Красная карточка
К. Нобоа
Красная карточка
М. Дуриш
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Гацкан
86'
Желтая карточка
С. Азмун
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Воробьев
85'
Желтая карточка
Р. Воробьев
81'
Желтая карточка
С. Бреев
79'
Желтая карточка
В. Парняков
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Бреев
Пас отдал
Р. Воробьев
76'
Замена
А. Саная
️️️️
Э. Лобжанидзе
75'
Желтая карточка
Благо
73'
Замена
С. Бреев
️️️️
И. Коронов
68'
54'
Желтая карточка
Д. Терентьев
53'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
Р. Воробьев
52'
49'
Желтая карточка
Т. Калачев
29'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
И. Коронов
22'
Желтая карточка
Э. Лобжанидзе
21'
15'
Замена
М. Симич
️️️️
С. Навас
9'
Желтая карточка
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
40
Благо
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-4-1
9
Руденко
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
84
Воробьев
40
Благо
21
Драгун
14
Коронов
29
Лобжанидзе
3-1-2-3-1
30
Медведев
32
Мевля
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
14
Коронов
23
Бреев
23
Бреев
14
Коронов
84
Воробьев
57
Дуриш
57
Дуриш
84
Воробьев
29
Лобжанидзе
32
Саная
32
Саная
29
Лобжанидзе
44
Навас
55
Симич
55
Симич
44
Навас
19
Байрамян
43
Терентьев
43
Терентьев
19
Байрамян
2
Калачев
28
Препелицэ
28
Препелицэ
2
Калачев
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Оренбург - Ростов
7
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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