Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 28 августа 2024
Оренбург
28.08.2024, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
83'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ростов
87'
Желтая карточка
Д. Уткин
Желтая карточка
М. Перес
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Пас отдал
А. Лангович
Замена
Х. Марин
️️️️
Д. Рыбчинский
81'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Д. Куэро
81'
76'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Х. Байрамян
67'
Замена
Р. Саравия
️️️️
А. Сутормин
Желтая карточка
Д. Прохин
66'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Оганесян
66'
Замена
Д. Прохин
️️️️
А. Коваленко
60'
46'
Замена
И. Зубенко
️️️️
Д. Глебов
46'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
35
Владислав Зотов
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-1
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
2
Перес
63
Михайлов
8
Коваленко
20
Рыбчинский
96
Барановский
9
Оганесян
50
Куэро
3-3-1-2-1
71
Одоевский
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
67
Игнатов
11
Сутормин
15
Глебов
23
Чернов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
8
Коваленко
27
Прохин
27
Прохин
8
Коваленко
9
Оганесян
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
9
Оганесян
20
Рыбчинский
26
Марин
26
Марин
20
Рыбчинский
50
Куэро
11
Мансилья
11
Мансилья
50
Куэро
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
86
Зубенко
86
Зубенко
15
Глебов
11
Сутормин
5
Саравия
5
Саравия
11
Сутормин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Ростов
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Игрок «Оренбурга» заявил об оскорблениях от тренеров ЦСКА
Вчера, 17:17
4
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Дебютант сборной России перейдет зимой в «Краснодар» или «Динамо»
Вчера, 15:42
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Ростов» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:27
РПЛ: шансы «Ростова» и «Краснодара» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+