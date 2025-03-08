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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 08 марта 2025
Оренбург
08.03.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
28'
Б. Мансилья
22'
М. Осипенко
70'
Н. Комличенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ростов
Желтая карточка
Д. Хотулев
90'
+4
Желтая карточка
М. Савельев
86'
84'
Замена
У. Сако
️️️️
И. Комаров
74'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Н. Комличенко
Замена
М. Савельев
️️️️
И. Башич
73'
73'
Травма
Н. Комличенко
70'
ГОЛ! 1:2!
Н. Комличенко
Желтая карточка
С. Сахархизан
66'
Замена
С. Сахархизан
️️️️
Э. Гюрлюк
59'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
А. Коваленко
️️️️
А. Малых
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мансилья
Пас отдал
К. Караташ
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Осипенко
Желтая карточка
А. Малых
21'
Желтая карточка
Х. Марин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Оренбург
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
3-2-3-2
99
Сысуев
27
Прохин
4
Хотулев
5
Татаев
88
Караташ
12
Малых
11
Мансилья
13
Башич
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
26
Марин
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
11
Сутормин
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
10
Комаров
26
Марин
31
Зотов
31
Зотов
26
Марин
12
Малых
8
Коваленко
8
Коваленко
12
Малых
20
Рыбчинский
5
Михайлов
5
Михайлов
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
13
Башич
9
Савельев
9
Савельев
13
Башич
10
Комаров
3
Сако
3
Сако
10
Комаров
27
Комличенко
19
Байрамян
19
Байрамян
27
Комличенко
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
13
Денис Титов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Оренбург - Ростов
5
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
19
14
Офсайды
3
1
Количество передач
380
320
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Дмитрий Семёнов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков)
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