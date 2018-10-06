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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 06 октября 2018
Ростов
06.10.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
11'
С. Терехов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Оренбург
90'
+3
Желтая карточка
А. Чуканов
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Ойеволе
90'
+2
Желтая карточка
А. Сутормин
90'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Гулиев
86'
83'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Д. Мишкич
82'
Желтая карточка
Д. Мишкич
70'
Замена
Д. Попович
️️️️
Д. Деспотович
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
67'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Кьяртанссон
59'
54'
Желтая карточка
В. Афонин
Желтая карточка
С. Паршивлюк
37'
23'
Желтая карточка
Д. Андреев
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Абаев
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
2
Калачев
11
Ионов
9
Кьяртанссон
3-3-1-2
39
Фролов
3
Сиваков
15
Андреев
58
Ойеволе
11
Сутормин
8
Афонин
32
Терехов
33
Мишкич
32
Козлов
21
Деспотович
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
99
Гулиев
4
Юсупов
4
Юсупов
99
Гулиев
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
32
Козлов
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Козлов
21
Деспотович
22
Попович
22
Попович
21
Деспотович
33
Мишкич
8
Чиркин
8
Чиркин
33
Мишкич
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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