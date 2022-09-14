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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 14 сентября 2022
Ростов
14.09.2022, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
52'
Е. Голенков
85'
Е. Голенков
90+5'
К. Щетинин
88'
М. Сиваков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Оренбург
ГОЛ! 3:1!
К. Щетинин
90'
+5
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Сиваков
87'
Замена
К. Печенин
️️️️
В. Полуяхтов
ГОЛ! 2:0!
Е. Голенков
85'
81'
Замена
А. Эктов
️️️️
М. Стаматов
Замена
В. Мелехин
️️️️
М. Осипенко
76'
72'
Замена
М. Сиваков
️️️️
С. Оганесян
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Миронов
65'
Замена
С. Песьяков
️️️️
Н. Медведев
63'
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
52'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Селява
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
47
Тимур Николаев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
55
Осипенко
87
Лангович
27
Прохин
43
Терентьев
8
Селява
8
Миронов
21
Мельников
19
Байрамян
8
Тугарев
69
Голенков
4-3-3
99
Сысуев
2
Полуяхтов
22
Павловец
47
Николаев
30
Стаматов
17
Ковалев
55
Капленко
18
Титков
9
Оганесян
13
Башич
7
Гурциев
30
Медведев
30
Песьяков
30
Песьяков
30
Медведев
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
8
Селява
15
Глебов
15
Глебов
8
Селява
8
Миронов
47
Уткин
47
Уткин
8
Миронов
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
30
Стаматов
15
Эктов
15
Эктов
30
Стаматов
2
Полуяхтов
2
Печенин
2
Печенин
2
Полуяхтов
9
Оганесян
3
Сиваков
3
Сиваков
9
Оганесян
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Оренбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Страна
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