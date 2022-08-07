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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Оренбург
Ростов - Оренбург: обзор матча 07 августа 2022
Ростов
07.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
45+1'
Д. Полоз (П)
60'
Н. Комличенко (П)
69'
Д. Воробьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Оренбург
Желтая карточка
А. Миронов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уткин
90'
+1
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
85'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Полоз
78'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Щетинин
77'
77'
Замена
Н. Титков
️️️️
Д. Воробьев
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Воробьев
Желтая карточка
С. Песьяков
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Комличенко
60'
59'
Желтая карточка
А. Эктов
48'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
Ю. Ковалев
46'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
А. Малых
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Полоз
45'
+1
34'
Желтая карточка
А. Павловец
33'
Желтая карточка
А. Малых
1'
Желтая карточка
М. Сиваков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
4
Мелехин
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
7
Полоз
10
Щетинин
19
Байрамян
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Гошев
12
Малых
3
Сиваков
22
Павловец
15
Эктов
8
Аюпов
17
Ковалев
7
Гурциев
13
Башич
9
Оганесян
10
Воробьев
7
Полоз
8
Тугарев
8
Тугарев
7
Полоз
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
12
Малых
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
12
Малых
17
Ковалев
3
Гойкович
3
Гойкович
17
Ковалев
10
Воробьев
18
Титков
18
Титков
10
Воробьев
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
26
Химми Марин
ЛВ
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Оренбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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