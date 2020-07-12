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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 12 июля 2020
Оренбург
12.07.2020, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ростов
Замена
С. Козлов
️️️️
Ж. Скофлек
89'
68'
Замена
Д. Прошляков
️️️️
Э. Шомуродов
46'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Долгов
46'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Логашов
44'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
А. Малых
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
3-3-3-1
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
29
Шахов
32
Терехов
8
Аюпов
31
Зотов
9
Липовой
7
Чуканов
27
Скофлек
32
Кулишев
4-2-1-1-2
30
Песьяков
43
Логашов
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
10
Мамаев
11
Ионов
14
Шомуродов
11
Долгов
27
Скофлек
6
Козлов
6
Козлов
27
Скофлек
43
Логашов
71
Попов
71
Попов
43
Логашов
11
Долгов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
11
Долгов
14
Шомуродов
22
Прошляков
22
Прошляков
14
Шомуродов
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
51
Данил Хорошков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
51
Данил Хорошков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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