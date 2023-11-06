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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 06 ноября 2023
Оренбург
06.11.2023, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
71'
Д. Воробьев
85'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ростов
Желтая карточка
Б. Мансилья
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Осипенко
Замена
Д. Куэро
️️️️
Б. Мансилья
84'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Г. Флорентин
84'
81'
Замена
И. Комаров
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Воробьев
79'
Замена
И. Башич
️️️️
Х. Марин
79'
77'
Желтая карточка
Х. Байрамян
77'
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
Х. Марин
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
71'
57'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
К. Щетинин
57'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
М. Перес
51'
45'
+4
Желтая карточка
К. Щетинин
Желтая карточка
В. Обухов
45'
+2
Желтая карточка
Г. Флорентин
32'
32'
Пенальти не реализован!
М. Осипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
(К)
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К)
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Данила Князев
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
3
Гогличидзе
3
Сиваков
2
Перес
95
Адамов
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
13
Обухов
4-1-3-2
30
Песьяков
40
Вахания
43
Терентьев
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
9
Мохеби
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
11
Ионов
10
Флорентин
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Флорентин
26
Марин
13
Башич
13
Башич
26
Марин
10
Воробьев
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Воробьев
11
Мансилья
50
Куэро
50
Куэро
11
Мансилья
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
10
Щетинин
99
Акбашев
99
Акбашев
10
Щетинин
19
Байрамян
10
Комаров
10
Комаров
19
Байрамян
11
Ионов
27
Комличенко
27
Комличенко
11
Ионов
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
31
Данила Князев
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
31
Данила Князев
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Газовик
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