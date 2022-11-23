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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Ростов
Оренбург - Ростов: обзор матча 23 ноября 2022
Оренбург
23.11.2022, среда, 14:00
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
4 : 2
Завершен
Ростов
2'
В. Мелехин (АГ)
5'
Б. Мансилья
37'
Г. Флорентин
66'
В. Писарский (П)
55'
Х. Байрамян
81'
С. Мельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ростов
Желтая карточка
К. Капленко
90'
+2
Желтая карточка
А. Эктов
83'
Замена
Н. Титков
️️️️
Г. Флорентин
82'
Замена
Д. Акоста
️️️️
Б. Мансилья
82'
81'
ГОЛ! 4:2!
С. Мельников
80'
Замена
Д. Прохин
️️️️
М. Осипенко
80'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Р. Тугарев
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Ю. Ковалев
70'
Замена
К. Капленко
️️️️
Л. Вера
70'
68'
Замена
С. Мельников
️️️️
Х. Байрамян
68'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Уткин
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Писарский
66'
55'
ГОЛ! 3:1!
Х. Байрамян
Пас отдал
Д. Глебов
ГОЛ! 3:0!
Г. Флорентин
Пас отдал
А. Эктов
37'
Желтая карточка
Т. Аюпов
21'
Замена
В. Писарский
️️️️
Д. Воробьев
13'
ГОЛ! 2:0!
Б. Мансилья
Пас отдал
Д. Воробьев
5'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Мелехин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гошев
2
Полуяхтов
15
Эктов
22
Павловец
12
Малых
8
Аюпов
32
Вера
17
Ковалев
11
Мансилья
10
Флорентин
10
Воробьев
4-1-1-3-1
18
Цулая
55
Осипенко
4
Мелехин
87
Лангович
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
8
Тугарев
69
Голенков
32
Вера
55
Капленко
55
Капленко
32
Вера
10
Флорентин
18
Титков
18
Титков
10
Флорентин
17
Ковалев
7
Гурциев
7
Гурциев
17
Ковалев
10
Воробьев
77
Писарский
77
Писарский
10
Воробьев
11
Мансилья
27
Акоста
27
Акоста
11
Мансилья
55
Осипенко
27
Прохин
27
Прохин
55
Осипенко
47
Уткин
8
Миронов
8
Миронов
47
Уткин
19
Байрамян
21
Мельников
21
Мельников
19
Байрамян
8
Тугарев
7
Полоз
7
Полоз
8
Тугарев
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
94
Марат Ковальков
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Газовик
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