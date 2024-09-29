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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Минейро
Палмейрас - Атлетико Минейро: обзор матча 29 сентября 2024
Палмейрас
29.09.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
45+2'
Р. Вейга (П)
86'
Р. Вейга (П)
68'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Минейро
90'
+2
Замена
А. Кардек
️️️️
Рубенс
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Вейга
86'
Замена
Дуду
️️️️
Фабиньо
82'
80'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Дейверсон
Замена
Лазаро
️️️️
Маурисио
74'
Замена
Рони
️️️️
Ф. Андерсон
74'
68'
ГОЛ! 1:1!
Халк
61'
Замена
Г. Арана
️️️️
Г. Скарпа
60'
Замена
Каду
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
М. Серкейра
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Вейга
45'
+2
45'
Желтая карточка
И. Гомес
26'
Желтая карточка
Рубенс
Желтая карточка
Фабиньо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Палмейрас
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Вевертон
38
Паулиста
26
Серкейра
15
Гомес
5
Фабиньо
4
Гиай
6
Морено
7
Андерсон
18
Маурисио
23
Вейга
42
Лопес
3-1-3-2-1
22
Эверсон
6
Алонсо
3
Фукс
8
Рубенс
15
Вера
21
Франко
17
Гомес
6
Батталья
7
Халк
10
Скарпа
16
Дейверсон
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
5
Фабиньо
92
Дуду
92
Дуду
5
Фабиньо
7
Андерсон
33
Рони
33
Рони
7
Андерсон
18
Маурисио
17
Лазаро
17
Лазаро
18
Маурисио
10
Скарпа
13
Арана
13
Арана
10
Скарпа
16
Дейверсон
11
Варгас
11
Варгас
16
Дейверсон
8
Рубенс
14
Кардек
14
Кардек
8
Рубенс
17
Гомес
42
Каду
42
Каду
17
Гомес
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Минейро
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
51
Deivid
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
8
Robert Santos
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Минейро
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
10
Офсайды
2
1
Количество передач
321
426
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.29
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas
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