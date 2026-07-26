Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гремио» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

26 июля 2026 9:25
Гремио - Флуминенсе
27 июл. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.70
Победа «Гремио»
Сделать ставку

Матч 20 тура бразильской Серии A между «Гремио» и «Флуминенсе» пройдет 27 июля 2026 года в Порту-Алегри. Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 21 очком, но имеют впечатляющую голевую серию – девять матчей подряд с забитыми мячами, а дома они не проигрывают «Флуминенсе» в пяти из семи последних встреч. Гости расположились на четвертой строчке с 32 баллами, но их форма оставляет желать лучшего – три матча без побед и пропуски в 11 последних турах подряд. Сможет ли «Гремио» использовать преимущество родных трибун и свою атакующую статистику, чтобы прервать серию из трех поражений от «Флуминенсе», или гости продолжат свое доминирование в очных встречах и добьются победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Гремио» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускает в шести последних матчах подряд. Однако в атаке хозяева действуют результативно – восемь голов за пять игр (в среднем 1.60), а голевая серия насчитывает девять встреч подряд. Лучший бомбардир Карлос Винисиус забил 17 мячей в 35 матчах и является главной угрозой для защиты гостей. Важнейшим козырем является домашняя статистика против «Флуминенсе»: «Гремио» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле и забивает в 15 из 17 последних встреч с этим соперником. В прошлом туре хозяева уступили «Мирассолу» (1:2), но дома они способны навязать борьбу любому сопернику, особенно учитывая их атакующий потенциал.

«Флуминенсе» также подходит к игре с проблемами в обороне: команда пропускает в 11 последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.00 гола. При этом в атаке гости действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за матч, а лучший бомбардир Джон Кеннеди забил 14 мячей в 36 встречах. В очных встречах с «Гремио» «Флуминенсе» имеет явное преимущество в последнее время, одержав три победы подряд и забивая в шести последних матчах против этого соперника. Однако в гостях у «Гремио» они редко добиваются успеха, что подтверждается историей встреч на поле хозяев. Кроме того, гости не могут выиграть в трех последних турах, что говорит о потере победного ритма.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их проблемы в обороне. «Гремио» имеет преимущество домашнего поля, мощную атаку и положительную статистику очных встреч на своем поле, тогда как «Флуминенсе» нестабилен в обороне и редко побеждает в Порту-Алегри. Обе команды регулярно забивают друг другу, что обещает результативный матч, но победа должна остаться за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Гремио» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Флуминенсе» в пяти из семи последних матчей и стабильно забивая в этих встречах (15 из 17). Однако гости в последнее время переломили тенденцию, одержав три победы подряд в очных матчах, что дает им психологическое преимущество. Тем не менее текущая форма «Гремио» дома и их атакующий потенциал указывают на то, что они способны прервать эту серию, особенно учитывая проблемы «Флуминенсе» в обороне и их недавние неудачи.

Личные встречи
52% (14)
19% (5)
30% (8)
32
Забитых мячей
24
1.19
В среднем за матч
0.89
3:2
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 2
03.12.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.08.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
2 : 2
03.11.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Флуминенсе
2 : 1
21.08.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Гремио
2 : 1
14.08.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
30.06.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Флуминенсе
2 : 3
07.12.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 1
13.08.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
1 : 0
10.11.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
18.07.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
0 : 1
09.11.2020
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
1 : 0
10.08.2020
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.09.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
4 : 5
06.05.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
0 : 1
29.09.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
0 : 0
31.05.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гремио
1 : 0
01.10.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
0 : 2
16.06.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гремио
0 : 1
18.09.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
1 : 1
12.06.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
1 : 0
20.11.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
1 : 0
02.08.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
0 : 0
25.09.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 0
18.05.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 1
13.10.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
2 : 0
28.07.2013
Флуминенсе
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Гремио
Точно не сыграют
Марлон
ЛЗ
Leonel Pérez
ЦЗ
Флуминенсе
Точно не сыграют
Джон Кеннеди
ЦФ
Matheus Reis
Витор Эудес
ВР
Под вопросом
Julian Millan
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Гремио» сумеет обыграть «Флуминенсе» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и положительную статистику очных встреч на своем поле. Хозяева находятся в зоне вылета и нуждаются в очках, что добавит им мотивации, тогда как гости потеряли победный ритм и имеют проблемы в обороне. Учитывая, что «Гремио» забивает в среднем 1.60 гола за матч, а «Флуминенсе» пропускает в 11 последних турах, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Гремио» за 2.70 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Гремио» и «Флуминенсе» состоится 27 июля 2026 года в Порту-Алегри и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Гремио» – «Флуминенсе»: смотреть онлайн

2.70
Победа «Гремио»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Флуминенсе Гремио
Другие прогнозы
26.07.2026
18:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи - Арсенал
Победа «Сочи»
26.07.2026
18:00
3.10
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Каспий - Женис
Ничья
26.07.2026
19:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Оренбург - Ростов
Победа «Ростова»
26.07.2026
19:30
2.07
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин - Краснодар
Победа «Краснодара»
26.07.2026
22:00
2.10
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия - Коринтианс
Победа «Баии»
26.07.2026
22:00
2.30
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро - Ботафого
Победа «Крузейро» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+