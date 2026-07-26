Матч 20 тура бразильской Серии A между «Гремио» и «Флуминенсе» пройдет 27 июля 2026 года в Порту-Алегри. Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 21 очком, но имеют впечатляющую голевую серию – девять матчей подряд с забитыми мячами, а дома они не проигрывают «Флуминенсе» в пяти из семи последних встреч. Гости расположились на четвертой строчке с 32 баллами, но их форма оставляет желать лучшего – три матча без побед и пропуски в 11 последних турах подряд. Сможет ли «Гремио» использовать преимущество родных трибун и свою атакующую статистику, чтобы прервать серию из трех поражений от «Флуминенсе», или гости продолжат свое доминирование в очных встречах и добьются победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Гремио» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускает в шести последних матчах подряд. Однако в атаке хозяева действуют результативно – восемь голов за пять игр (в среднем 1.60), а голевая серия насчитывает девять встреч подряд. Лучший бомбардир Карлос Винисиус забил 17 мячей в 35 матчах и является главной угрозой для защиты гостей. Важнейшим козырем является домашняя статистика против «Флуминенсе»: «Гремио» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле и забивает в 15 из 17 последних встреч с этим соперником. В прошлом туре хозяева уступили «Мирассолу» (1:2), но дома они способны навязать борьбу любому сопернику, особенно учитывая их атакующий потенциал.

«Флуминенсе» также подходит к игре с проблемами в обороне: команда пропускает в 11 последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.00 гола. При этом в атаке гости действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за матч, а лучший бомбардир Джон Кеннеди забил 14 мячей в 36 встречах. В очных встречах с «Гремио» «Флуминенсе» имеет явное преимущество в последнее время, одержав три победы подряд и забивая в шести последних матчах против этого соперника. Однако в гостях у «Гремио» они редко добиваются успеха, что подтверждается историей встреч на поле хозяев. Кроме того, гости не могут выиграть в трех последних турах, что говорит о потере победного ритма.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их проблемы в обороне. «Гремио» имеет преимущество домашнего поля, мощную атаку и положительную статистику очных встреч на своем поле, тогда как «Флуминенсе» нестабилен в обороне и редко побеждает в Порту-Алегри. Обе команды регулярно забивают друг другу, что обещает результативный матч, но победа должна остаться за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Гремио» хозяева имеют явное преимущество, не проигрывая «Флуминенсе» в пяти из семи последних матчей и стабильно забивая в этих встречах (15 из 17). Однако гости в последнее время переломили тенденцию, одержав три победы подряд в очных матчах, что дает им психологическое преимущество. Тем не менее текущая форма «Гремио» дома и их атакующий потенциал указывают на то, что они способны прервать эту серию, особенно учитывая проблемы «Флуминенсе» в обороне и их недавние неудачи.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Гремио» сумеет обыграть «Флуминенсе» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и положительную статистику очных встреч на своем поле. Хозяева находятся в зоне вылета и нуждаются в очках, что добавит им мотивации, тогда как гости потеряли победный ритм и имеют проблемы в обороне. Учитывая, что «Гремио» забивает в среднем 1.60 гола за матч, а «Флуминенсе» пропускает в 11 последних турах, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Гремио» за 2.70 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Гремио» и «Флуминенсе» состоится 27 июля 2026 года в Порту-Алегри и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.