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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Флуминенсе
Гремио - Флуминенсе: обзор матча 13 августа 2023
Гремио
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
25'
Бителло
45+1'
Феррейра
19'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Флуминенсе
90'
+5
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
Замена
Луан
️️️️
Бителло
87'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Феррейра
87'
83'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Гансо
Желтая карточка
Л. Суарес
82'
74'
Желтая карточка
Андре
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фабио
70'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Рональд
70'
64'
Замена
Мартинелли
️️️️
Марлон
64'
Замена
L. Fernández
️️️️
Даниэл
58'
Желтая карточка
Даниэл
Желтая карточка
Фабио
46'
ГОЛ! 2:1!
Феррейра
Пас отдал
Фабио
45'
+1
Желтая карточка
М. Вилласанти
42'
30'
Желтая карточка
С. Хавьер
28'
Желтая карточка
Марлон
ГОЛ! 1:1!
Бителло
Пас отдал
Л. Суарес
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Кено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
4-1-2-3
12
Чапеко
6
Рейналдо
19
Эли
34
Алвес
2
Фабио
35
Рональд
20
Вилласанти
10
Бителло
11
Феррейра
9
Суарес
9
Жоао Педро
4-1-1-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
4
Марлон
12
Марсело
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
94
Даниэл
14
Кано
20
Кено
11
Феррейра
6
Мартинс
6
Мартинс
11
Феррейра
2
Фабио
18
Педро
18
Педро
2
Фабио
10
Бителло
7
Луан
7
Луан
10
Бителло
35
Рональд
77
Бесоцци
77
Бесоцци
35
Рональд
6
Виларди
6
Виларди
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
4
Марлон
8
Мартинелли
8
Мартинелли
4
Марлон
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
10
Гансо
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Гансо
Остались в запасе
Гремио
Флуминенсе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Гремио - Флуминенсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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