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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гремио
Флуминенсе - Гремио: обзор матча 03 ноября 2024
Флуминенсе
03.11.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Гремио
43'
Д. Ариас
66'
К. Элиас
26'
М. Брейтуэйт
90+9'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Гремио
Красная карточка
Ф. Мело
90'
+10
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Рейналдо
Желтая карточка
Т. Сантос
90'
+8
Желтая карточка
Д. Ариас
90'
+7
Желтая карточка
Фабио
90'
+6
Замена
Маркиньос
️️️️
Кено
90'
+1
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Лима
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Вилласанти
83'
Замена
М. Аресо
️️️️
Доди
83'
Замена
M. Monsalve
️️️️
Й. Сотельдо
Замена
Нонато
️️️️
Гансо
79'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
77'
Желтая карточка
К. Элиас
76'
68'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Эденилсон
Замена
Ф. Берналь
️️️️
Мартинелли
67'
67'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 2:1!
К. Элиас
Пас отдал
Лима
66'
Желтая карточка
Гансо
45'
+4
Желтая карточка
Мартинелли
45'
+3
45'
Желтая карточка
Рейналдо
ГОЛ! 1:1!
Д. Ариас
Пас отдал
Гансо
43'
36'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
31'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
88
Эденилсон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
28
Александр Аравена
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
21
Сантос
10
Гансо
8
Мартинелли
11
Ариас
45
Лима
20
Кено
9
Элиас
4-1-3-2
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
21
Жемерсон
6
Рейналдо
17
Доди
88
Эденилсон
20
Вилласанти
30
Сотельдо
22
Брейтуэйт
28
Аравена
8
Мартинелли
6
Берналь
6
Берналь
8
Мартинелли
10
Гансо
16
Нонато
16
Нонато
10
Гансо
20
Кено
11
Маркиньос
11
Маркиньос
20
Кено
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
45
Лима
9
Кеннеди
9
Кеннеди
45
Лима
88
Эденилсон
19
Кристальдо
19
Кристальдо
88
Эденилсон
17
Доди
19
Аресо
19
Аресо
17
Доди
30
Сотельдо
34
34
30
Сотельдо
22
Брейтуэйт
19
Коста
19
Коста
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Флуминенсе
Гремио
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фернандо Диниз
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
77
Mayk Silva
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Флуминенсе - Гремио
6
1
4
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
14
Офсайды
4
0
Количество передач
558
339
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.73
Матчи команд
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Брагантино
- : -
03.12.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
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Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
35278 из 78838 зрителей (44%)
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