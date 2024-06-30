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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Флуминенсе
Гремио - Флуминенсе: обзор матча 30 июня 2024
Гремио
30.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Флуминенсе
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Ф. Кристальдо
84'
83'
Замена
К. Элиас
️️️️
Марлон
70'
Замена
Гансо
️️️️
Габриэл
70'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ж. Виларди
70'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Эденилсон
70'
Желтая карточка
Доди
55'
39'
Желтая карточка
Г. Кано
Желтая карточка
P. Geromel
36'
33'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
18
Габриэл
ЦП
80
Давид Теранс
АП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Arthur
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
3
19
Эли
18
Педро
17
Доди
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
7
Павон
4-1-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
4
Марлон
3
Карлос
12
Марсело
21
Сантос
8
Мартинелли
18
Габриэл
80
Теранс
14
Кано
20
Кено
19
Кристальдо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
19
Кристальдо
88
Эденилсон
33
Карбальо
33
Карбальо
88
Эденилсон
6
Виларди
17
Галдино
17
Галдино
6
Виларди
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
18
Габриэл
10
Гансо
10
Гансо
18
Габриэл
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
4
Марлон
9
Элиас
9
Элиас
4
Марлон
Остались в запасе
Гремио
Флуминенсе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Arthur
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Arthur
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Гремио - Флуминенсе
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
14
Офсайды
0
1
Количество передач
424
488
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.49
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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1
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