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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Флуминенсе
Гремио - Флуминенсе: обзор матча 10 августа 2020
Гремио
10.08.2020, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
45'
D. Souza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Флуминенсе
Замена
Д. Брас
️️️️
Л. Орехуэла
90'
+1
Замена
T. Neves
️️️️
M.
84'
Замена
Лусиано
️️️️
D. Souza
83'
78'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Y. Felipe
Желтая карточка
Б. Кортес
74'
73'
Желтая карточка
М. Араухо
71'
Замена
В. Силва
️️️️
N.
Замена
Тасиано
️️️️
Л. Силва
71'
Желтая карточка
Л. Орехуэла
69'
57'
Замена
F.
️️️️
М. Пауло
46'
Замена
М. Араухо
️️️️
Юри
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
45'
43'
Желтая карточка
И. Жулиао
39'
Желтая карточка
Юри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
25
PepÃª
ЦП
25
Алиссон
ЦП
8
Maicon
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
4
Руан
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
16
Тасиано
ЦП
30
Patrick
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
10
Лусиано
ЦП
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
15
Микель Араухо
АП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
4-1-2-4
4
Каннеман
3
33
Кортес
28
Орехуэла
16
Силва
25
25
Алиссон
8
7
46
1
4-2-1-4
2
Жулиао
33
Нино
6
Эжидио
4
Кларо
50
Юри
17
Доди
32
Пауло
9
Эванилсон
22
88
10
28
Орехуэла
44
Брас
44
Брас
28
Орехуэла
16
Силва
16
Тасиано
16
Тасиано
16
Силва
8
10
10
8
7
10
Лусиано
10
Лусиано
7
50
Юри
15
Араухо
15
Араухо
50
Юри
88
88
88
88
10
11
Силва
11
Силва
10
32
Пауло
9
9
32
Пауло
Остались в запасе
Гремио
Флуминенсе
4
Руан
ЦЗ
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
30
Patrick
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
99
Lucas Barcellos
ЦФ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Мигел
АП
99
Ориньо
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
4
Руан
ЦЗ
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
37
Дарлан
ОП
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
30
Patrick
ЦП
Остались в запасе
99
Lucas Barcellos
ЦФ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Андре
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Мигел
АП
99
Ориньо
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Гремио - Флуминенсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
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